Ora legale permanente, possibile vantaggio per fotovoltaico e autoconsumo

Rendere permanente l'ora legale potrebbe favorire lo sviluppo del fotovoltaico distribuito, dell'autoconsumo e delle comunità energetiche, grazie a una maggiore coincidenza tra la produzione di energia solare e i consumi elettrici. È quanto emerge da una memoria presentata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) alla Commissione Attività produttive della Camera.

Secondo il GSE, lo spostamento stabile dell'orario consentirebbe di sfruttare meglio l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici durante le ore diurne, aumentando l'autoconsumo e riducendo il ricorso alla rete elettrica nelle fasce serali.

L'ipotesi, tuttavia, richiede ulteriori approfondimenti. Resta infatti da valutare se i benefici derivanti da una maggiore sovrapposizione tra produzione e domanda siano superiori all'eventuale aumento dei consumi energetici nelle prime ore del mattino, quando l'illuminazione naturale sarebbe ridotta.

Per questo il GSE ritiene necessarie sperimentazioni e analisi più dettagliate, utili a misurare l'impatto reale dell'ora legale permanente sul sistema energetico e sull'efficienza dei consumi.

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