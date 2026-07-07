Energia: agenti IA consumano fino a 136 volte più dei chatbot

Uno studio del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) evidenzia che gli agenti di intelligenza artificiale consumano fino a 136,5 volte più energia per ogni richiesta rispetto ai chatbot tradizionali. Una singola attività complessa può richiedere in media 348,41 Wh, a causa dei continui cicli di elaborazione e dell'utilizzo prolungato delle GPU.

A differenza dei chatbot, che si limitano a rispondere alle domande degli utenti, gli agenti IA pianificano ed eseguono autonomamente sequenze di azioni, consultando strumenti e risorse esterne. Questa maggiore autonomia comporta tempi di elaborazione molto più lunghi e un notevole incremento dei consumi energetici.

Secondo il rapporto dell'International Energy Agency (IEA), nel 2025 il consumo elettrico dei data center è cresciuto del 17%, mentre entro il 2030 è previsto un raddoppio dei consumi complessivi e un triplicarsi di quelli dei data center dedicati all'IA.

La crescente domanda di energia potrebbe diventare un limite allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, aggravata dalla carenza di infrastrutture, chip avanzati e capacità delle reti elettriche. Per questo le grandi aziende tecnologiche stanno investendo in energie rinnovabili, nucleare e nuove soluzioni per rendere sostenibile la futura espansione degli agenti IA.

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