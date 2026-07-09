Efficienza energetica, l’Italia risparmia 5,1 milioni di tep: raggiunto l’85% dell’obiettivo PNIEC

L’Italia ha ottenuto tra il 2021 e il 2025 un risparmio energetico complessivo di 5,08 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) grazie alle misure di efficienza energetica monitorate. Un risultato pari a oltre i consumi elettrici annuali di due grandi regioni industriali come Emilia-Romagna e Veneto e che consente di raggiungere l’85% dell’obiettivo intermedio fissato dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), pari a 6 Mtep.

Il dato emerge dal 15° Rapporto annuale ENEA sull’efficienza energetica, presentato a Roma, che analizza l’impatto delle principali politiche e degli strumenti di incentivazione adottati nel Paese.

A trainare i risultati sono state soprattutto le detrazioni fiscali, che nel periodo 2021-2025 hanno generato risparmi per 2,67 Mtep, pari a circa il 52% del totale. Tuttavia, nel solo 2025 il contributo delle agevolazioni ha registrato un calo, con un risparmio di 0,24 Mtep, in diminuzione del 37% rispetto all’anno precedente, in seguito alla riduzione degli incentivi disponibili.

Anche i Certificati Bianchi hanno evidenziato una flessione: nel 2025 hanno prodotto risparmi per circa 0,115 Mtep, in calo del 4,5% rispetto al 2024, mentre il risultato cumulato nel quinquennio ha raggiunto 0,83 Mtep, in linea con le previsioni del PNIEC.

Cresce invece il contributo del Conto Termico, che nel 2025 ha generato 0,131 Mtep di risparmi, portando il totale cumulato a 0,476 Mtep. Le misure dedicate alla mobilità sostenibile hanno registrato un lieve rallentamento, con 0,404 Mtep risparmiati nel 2025 (-6% rispetto al 2024), mantenendo comunque un ruolo rilevante. Stabili i risultati dei progetti finanziati attraverso i fondi di coesione, con circa 0,022 Mtep di risparmi nel 2025.

Secondo ENEA, l’efficienza energetica rappresenta uno strumento strategico non solo per ridurre i consumi, ma anche per generare benefici economici, ambientali e sociali, contribuendo alla competitività delle imprese, alla sostenibilità del sistema produttivo e alla qualità della vita di cittadini e comunità.

Il Rapporto evidenzia inoltre il ridimensionamento del contributo del SuperEcobonus dopo la fase espansiva degli anni precedenti: nel 2025 la misura ha prodotto 0,113 Mtep di risparmi, pur mantenendo un beneficio cumulato significativo pari a 1,47 Mtep. Anche gli altri incentivi edilizi hanno rallentato: il Bonus Casa ha registrato 0,057 Mtep di risparmi nel 2025, mentre l’Ecobonus è passato da 0,161 Mtep nel 2024 a 0,072 Mtep nel 2025.

Nel medio periodo, però, entrambe le misure continuano a incidere sul miglioramento energetico del patrimonio immobiliare: tra il 2021 e il 2025 l’Ecobonus ha generato risparmi cumulati per 0,791 Mtep e il Bonus Casa per 0,375 Mtep.

Sul fronte delle diagnosi energetiche obbligatorie per gli usi finali, nel dicembre 2025 risultavano caricate sul portale ENEA 671 diagnosi presentate da 438 soggetti obbligati. Gli interventi realizzati hanno consentito un risparmio di circa 29,7 ktep annui di energia primaria, mentre il potenziale complessivo individuato arriva a 68,2 ktep annui.

Per ENEA, il percorso verso una maggiore efficienza richiede un approccio integrato che unisca innovazione tecnologica, consapevolezza dei consumi e supporto tecnico a istituzioni, imprese e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza energetica, decarbonizzazione e competitività del sistema Paese.

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