Pettenon Cosmetics presenta il quinto bilancio di sostenibilità: energia rinnovabile e neutralità carbonica

Pettenon Cosmetics, gruppo italiano specializzato nella cura professionale dei capelli, ha presentato il quinto Bilancio di sostenibilità, il primo che include tutti e tre i siti produttivi. Nel 2025 l'azienda - scrive Adnkronos - ha raggiunto la neutralità carbonica per le emissioni dirette e indirette (Scope 1 e 2) e utilizza il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Nell'anno dell'80° anniversario, il gruppo ha chiuso il 2025 con un fatturato consolidato di 182,3 milioni di euro, è presente in oltre 100 Paesi e realizza il 67% delle vendite sui mercati esteri. Il valore economico distribuito a dipendenti, fornitori, partner e territorio è stato pari a 156 milioni di euro.

"Gli 80 anni rappresentano per Pettenon Cosmetics una responsabilità prima ancora che un traguardo", ha dichiarato l'amministratore delegato Luigi Ambrosini, sottolineando come sostenibilità, innovazione e controllo della filiera siano elementi centrali della strategia di crescita internazionale.

Tra i risultati ambientali spiccano il nuovo impianto fotovoltaico nello stabilimento di San Martino di Lupari, la riduzione del 30% dei consumi idrici rispetto al 2023, il recupero di oltre il 99% dei rifiuti prodotti nel sito e una diminuzione dell'utilizzo di plastica vergine grazie all'impiego di materiali riciclati. Sul fronte sociale, l'azienda conta 616 dipendenti, ha ottenuto la certificazione per la parità di genere e ha investito in formazione e iniziative a favore del territorio e dell'inclusione.

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