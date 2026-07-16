ENEA e IP avviano la collaborazione sulla transizione energetica: focus su idrogeno, e-fuel e biocarburanti

Entra nella fase operativa il protocollo d'intesa tra ENEA e IP (Italiana Petroli), con l'obiettivo di sviluppare progetti congiunti nel campo dell'energia e della mobilità sostenibile. Il primo incontro operativo si è svolto oggi nella sede romana dell'ENEA tra la presidente Francesca Mariotti e l'amministratore delegato di IP, Levan Davitashvili.

L'accordo punta a mettere in rete competenze scientifiche, capacità industriali e visione strategica per affrontare le sfide della transizione energetica e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. Tra i principali ambiti di collaborazione figurano la produzione di nuovi vettori energetici per i trasporti, come idrogeno, e-fuel e biocarburanti, l'analisi degli scenari energetici, l'innovazione tecnologica, la sostenibilità, la formazione specialistica e lo sviluppo di progetti di ricerca condivisi.

"Il protocollo d'intesa con IP ci consente di mettere a disposizione di un'azienda leader del settore le nostre competenze tecnico-scientifiche nel campo dell'energia e dei trasporti. L'obiettivo primario resta costruire un sistema energetico pienamente integrato e sostenibile, sfruttando le sinergie tra ricerca e industria per creare valore in un'ottica di sostenibilità e decarbonizzazione del Paese", ha dichiarato la presidente di ENEA, Francesca Mariotti.

Il protocollo, della durata di quattro anni con possibilità di proroga, prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti che definiranno e svilupperanno i singoli progetti attraverso specifici accordi esecutivi, stabilendo tempi, risorse e modalità operative.

"L'accordo con ENEA offre a IP l'opportunità di integrare competenze scientifiche, capacità industriale e visione strategica a sostegno della transizione energetica per la mobilità", ha sottolineato l'amministratore delegato di IP, Levan Davitashvili. "L'obiettivo è contribuire in modo concreto allo sviluppo di soluzioni innovative per la decarbonizzazione e la competitività del sistema dei trasporti e dell'industria italiana."

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