Rivoluzione energetica negli Usa: solare e batterie coprono quasi tutta la nuova capacità elettrica

Il sistema energetico degli Stati Uniti sta attraversando una fase di profonda trasformazione. I dati del 2026 confermano un’accelerazione senza precedenti delle fonti rinnovabili: nei primi mesi dell’anno il fotovoltaico e i sistemi di accumulo hanno rappresentato circa il 91% della nuova capacità elettrica installata e collegata alla rete.

Un cambiamento che segna una svolta per il mercato americano, dove le tecnologie rinnovabili stanno passando da ruolo complementare a elemento centrale della crescita energetica. A confermare questa evoluzione anche un risultato storico: nel mese di maggio l’energia prodotta dagli impianti solari ha superato quella generata dal carbone, un sorpasso mai registrato prima negli Stati Uniti.

Negli ultimi cinque anni il fotovoltaico è stato la principale fonte di nuova capacità elettrica aggiunta alla rete nazionale, mentre gli impianti di accumulo hanno acquisito un’importanza sempre maggiore per gestire la variabilità della produzione. Le batterie permettono infatti di conservare l’energia prodotta nelle ore di maggiore irraggiamento e restituirla alla rete nei momenti di maggiore richiesta.

Attualmente il solare copre quasi il 13% della produzione elettrica statunitense, una quota impensabile solo dieci anni fa. La crescita è stata favorita dai costi sempre più competitivi, dalla velocità di realizzazione degli impianti e dalla necessità di rispondere a una domanda di elettricità in aumento.

A guidare questa trasformazione sono soprattutto California e Texas, due Stati con caratteristiche molto diverse ma accomunati dal forte sviluppo delle nuove tecnologie energetiche. La California continua a essere uno dei territori più avanzati nell’integrazione tra fotovoltaico e batterie: a luglio i sistemi di accumulo hanno raggiunto livelli record, arrivando a fornire quasi 13 gigawatt di potenza alla rete nelle ore di maggiore consumo. Nello stesso periodo la produzione solare ha superato i 23 gigawatt.

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