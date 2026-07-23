Caldo record, domanda di elettricità ai massimi da dieci anni

L'ondata di caldo estivo e il maggiore utilizzo dei condizionatori hanno spinto la domanda di energia elettrica in Italia ai livelli più elevati degli ultimi dieci anni. Secondo i dati di Terna, a giugno i consumi sono aumentati dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, raggiungendo quota 28 TWh, il valore più alto per il mese di giugno dal 2016. Si tratta inoltre del decimo mese consecutivo di crescita della domanda elettrica.

L'incremento è stato favorito sia dalle temperature superiori alla media stagionale sia da un giorno lavorativo in più rispetto a giugno dello scorso anno.

L'aumento dei consumi ha avuto riflessi anche sul mercato all'ingrosso dell'energia. Secondo Staffetta Quotidiana, il Prezzo Unico Nazionale (Pun) è salito dell'11% rispetto a maggio, passando da 0,1190 a 0,1325 euro per kWh, trainato dalla forte richiesta di elettricità per il raffrescamento degli edifici.

L'impatto sulle bollette delle famiglie, tuttavia, dovrebbe rimanere contenuto. Come evidenzia Elettricità Futura, la maggior parte dei clienti domestici ha infatti sottoscritto contratti a prezzo fisso, che non risentono direttamente delle oscillazioni del mercato all'ingrosso.

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