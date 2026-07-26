Como, oltre 100 aziende tessili fanno squadra per acquistare energia rinnovabile e ridurre i costi

Più di 100 imprese della Filiera Tessile di Confindustria Como hanno avviato un progetto di acquisto collettivo di energia rinnovabile con l'obiettivo di ottenere condizioni economiche più vantaggiose a partire dal 2027. L'iniziativa nasce dalla necessità di contenere il peso dell'energia, che rappresenta circa il 40% dei costi operativi del comparto.

Negli ultimi tre anni i costi energetici sono cresciuti del 35%, mentre nel 2024 le aziende italiane hanno pagato l'elettricità in media 109 euro/MWh, contro i 63 euro/MWh della Spagna e i 58 euro/MWh della Francia. Un divario competitivo che spinge il distretto comasco a puntare su strategie condivise.

L'aggregazione consentirà alle imprese, soprattutto alle piccole e medie aziende, di accedere a contratti di fornitura di energia rinnovabile più competitivi, rafforzando al tempo stesso il percorso di transizione energetica e la competitività dell'intera filiera tessile.

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