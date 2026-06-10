Datacenter ed energia, il modello Irlanda mette l’Italia davanti a una scelta

L’Irlanda, tra i principali hub europei dei datacenter, ha introdotto il modello Bring Your Own Power (BYOP), che impone ai nuovi impianti di dotarsi di capacità energetica propria per limitare l’impatto sulla rete elettrica nazionale.

La misura è stata adottata dopo una crescita vertiginosa dei consumi del settore: i datacenter sono passati dal 5% della domanda elettrica irlandese nel 2015 al 22% nel 2024 e potrebbero arrivare a oltre il 30% entro il 2026.

In Italia, dove sono previsti miliardi di euro di investimenti nelle infrastrutture digitali, non esistono al momento requisiti analoghi di autosufficienza energetica. Il confronto con l’esperienza irlandese riapre così il dibattito sulla necessità di bilanciare attrazione degli investimenti, sviluppo dell’intelligenza artificiale e sostenibilità del sistema elettrico nazionale.

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