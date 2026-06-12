Macomer, al via il Festival della Resilienza 2026: l’energia al centro del programma

Prende il via a Macomer l’edizione 2026 del Festival della Resilienza, organizzato dall’associazione culturale ProPositivo, che quest’anno sceglie l’energia come tema guida dell’intera manifestazione.

Ad inaugurare il programma sarà Andrea Gandini, tra i principali interpreti italiani della Land Art contemporanea, già impegnato nella realizzazione di un’opera presso la Biblioteca Comunale e di altre due installazioni sul monte di Sant’Antonio. Le opere saranno presentate ufficialmente il 13 giugno.

L’edizione 2026 del Festival pone al centro il tema dell’energia non soltanto come risorsa strategica, ma come elemento chiave per ripensare i modelli di sviluppo e rafforzare la capacità delle comunità di affrontare le sfide del cambiamento.

«La crisi energetica, accelerata dagli attuali scenari geopolitici, evidenzia l’importanza di costruire comunità capaci di gestire in modo autonomo e sostenibile le proprie risorse», ha spiegato Gian Luca Atzori, fondatore di ProPositivo. Secondo Atzori, la transizione deve essere non solo energetica ma anche sociale, culturale e partecipativa, affinché possa produrre effetti duraturi.

Il programma del Festival svilupperà questi temi attraverso un percorso multidisciplinare che intreccia arte, ambiente, musica, diritti umani, giornalismo, innovazione sociale e cittadinanza attiva.

Cuore operativo della manifestazione sarà il centro giovani “La Veranda”, spazio dedicato all’aggregazione, alla formazione e alla produzione culturale, che ospiterà gran parte degli eventi in calendario. Tra gli appuntamenti previsti nei prossimi mesi figurano anche nuove residenze artistiche e iniziative dedicate al coinvolgimento della comunità locale.

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