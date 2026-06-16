Energia: Terna accelera sulle infrastrutture, reti più forti per sostenere la crescita delle rinnovabili

Le reti di trasmissione saranno uno degli elementi chiave della transizione energetica italiana. Lo ha ribadito Maria Antonietta Sidoni, responsabile Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni di Terna, spiegando che gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo 2025-2034 puntano ad aumentare la capacità di trasporto dell'energia, ridurre le congestioni e favorire l'integrazione delle nuove fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale.

Terna sta inoltre aggiornando il piano alla luce dei nuovi scenari energetici e delle indicazioni del management insediatosi nei mesi scorsi. Intanto prosegue la realizzazione delle principali opere strategiche, dal Tyrrhenian Link all'Adriatic Link, insieme ai progetti di interconnessione internazionale.

Tra le iniziative più innovative c'è anche Hypergrid, la nuova architettura di rete basata su collegamenti in corrente continua ad alta tensione (HVDC), pensata per aumentare l'efficienza del sistema elettrico e rafforzare la sicurezza della rete nazionale in vista della crescente domanda di energia pulita.

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