Violenza sulle donne, in Liguria nel 2021 denunce aumentate del 17%

di Alessandro Bacci

Toti: "Denunciare è il primo passo per dire che la violenza non ha mai giustificazioni". Partita la campagna di sensibilizzazione sui bus

"La violenza sulle donne non è la battaglia di un solo giorno. Nel 2020 sono state oltre mille le vittime che si sono rivolte ai 10 centri antiviolenza in Liguria e dalle prime proiezioni nel 2021 c'è stata una crescita del 17%". Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via fb nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"A lottare sono madri, compagne, mogli, figlie, spesso vittime della violenza di chi dovrebbe amarle, non solo tra le mura domestiche. - continua - Quest'anno con una campagna sugli autobus abbiamo voluto sensibilizzare chi viaggia sui mezzi pubblici, dove i casi di violenza si sono moltiplicati. Denunciare è il primo passo per dire che la violenza non ha mai giustificazioni - invita Toti -: se siete vittime chiamate il numero verde 1522, attivo 24 ore su 24, o rivolgetevi a uno dei centri del nostro territorio. Non siete sole oggi, ma soprattutto non lo sarete domani".