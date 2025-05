Violenza di genere, Ghio Piccardo e Baruzzo (Pd): "Da Nordio parole ignobili, lo Stato protegga le donne"

Dure critiche al ministro della Giustizia Carlo Nordio da parte del Partito Democratico, in seguito alle sue recenti dichiarazioni sulla gestione delle situazioni di pericolo per le donne vittime di violenza. A sollevare la voce sono la deputata PD Valentina Ghio e le consigliere regionali Katia Piccardo e Carola Baruzzo, che definiscono le parole del ministro “inaccettabili” e “ignobili”.





Secondo le esponenti del PD, il suggerimento di Nordio affinché le donne, in caso di malfunzionamento dei braccialetti elettronici, si rifugino in una chiesa o in una farmacia equivale a uno scaricabarile inaccettabile da parte delle istituzioni. “La morale di Nordio – dichiarano – è che le donne devono salvarsi da sole. Forse dimentica che molti episodi di violenza si consumano proprio tra le mura domestiche.”





Ghio, Piccardo e Baruzzo sottolineano che esistono già percorsi sicuri e strutture di protezione che potrebbero essere molto più efficaci, se solo il Governo investisse nel potenziamento della rete dei centri antiviolenza, come richiesto da tempo. “Il compito dello Stato – insistono – non è quello di dispensare consigli generici, ma di garantire la sicurezza concreta e tempestiva alle vittime.”





Le parlamentari dem denunciano inoltre il reiterato malfunzionamento dei braccialetti elettronici, segnalato più volte in sede istituzionale, senza che siano state adottate soluzioni adeguate. “È il ministro – concludono – che ha il dovere costituzionale di mettere in campo misure efficaci per tutelare chi è in pericolo. Le donne non devono arrangiarsi da sole, ma essere protette dallo Stato.”

