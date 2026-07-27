Violenza e aggressioni sui mezzi Amt, ecco la mappa delle linee più pericolose

La Darsena, i pressi di stazione Brignole e Principe, ma anche le aree della movida come Corso Italia e Albaro. Sono queste le zone definite 'a maggior rischio' dove dall'inizio del 2026 si sono verificati più episodi di violenza e aggressioni a bordo dei mezzi Amt e nei confronti del personale viaggiante.

Sono dati forniti dalla polizia locale e da Amt, fotografia del primo semestre 2026: secondo il report gli episodi si concentrano tra le 21 di sera e le 3 di notte, e non soltanto nel weekend.

Il report mette in ordine di priorità le zone più a rischio: al primo posto ci sono piazza Verdi e viale Thaon di Ravel (zona Brignole), cerchiate di rosso le linee serali 603, 604, 607, 617, 640, 649, 656, 680, 683, 685, 686, 687

Subito dopo l'area di Darsena e Porto Antico (via Gramsci, piazza Caricamento e via Turati): capolinea linee serali 1, 635 e 13, sotto la lente anche le stazioni metro di Darsena e San Giorgio.

Le linee serali 606 e 607 che attraversano corso Italia e Albaro, zone della movida

Nell'area di Sampierdarena tra le zone critiche ci sono via Degola, piazza Vittorio Veneto e piazza Montano, attraversate dalle linee serali 1, 9, 618, 660 e 663.

Ultima - ma non per questo sicura - la zona di piazza Acquaverde e via Fanti d'Italia - aree di sosta anche per i FlixBus - attenzionate le linee serali 634 e 641 oltre alla stazione metropolitana.

Menzione speciale per la linea 71, recentemente sulle pagine di cronaca dei giornali per un grave episodio di aggressione e danneggiamento. Secondo quanto emerso oggi in sede Prefettizia, si evidenza la ricorrenza di fatti di potenziale pericolosità, in località val Varenna e soprattutto nei fine settimana, nelle fasce orarie 16.30 - 20.30

Ugl: necessaria presenza di forze dell'ordine a bordo

"Abbiamo ribadito che deve istituirsi il conducente come pubblico ufficiale, così che in caso di aggressione equivalga ad aggressione ai danni delle forze dell’ordine, inoltre, servono divulgazioni mediatiche quando vengono condannati gli artefici di aggressione al nostro personale con le pene relative. Abbiamo inoltre ribadito che tutte le fermate in prossimità di discoteche sono da attenzionare perché all’uscita le persone sono alticce e si spostano in massa sulle fermate. Altra nostra richiesta è la presenza sui bus da parte delle autorità, per controlli e come deterrente, vista la mancanza di risorse abbiamo chiesto che facciano un po di fermate su ogni bus, soprattutto nelle ore serali e notturne. Siamo stati informati del presidio fisso a darsena e San Giorgio. Questo fine settimana a San Carlo sono stati fatti molti controlli sulla linea e direttamente nelle aree dei laghetti. Siamo stati informati che dai loro dati il 2026 ha avuto meno aggressioni rispetto all’anno precedente, dato che prendiamo con sorpresa, comunque bisogna fare in modo che nessuno venga aggredito, perché le statistiche sono una cosa e essere aggredito é molto differente. L’assessore alla sicurezza ci ha riferito che saranno fatti report settimanali, così da attenzionare le linee o zone che amt segnalerà come critiche. Inoltre, abbiamo nuovamente evidenziato la situazione di degrado a Verdi, a causa di persone che disturbano i nostri operatori e i passanti, richiedendo controlli celeri e continui" - dichiara il segretario regionale Ugl Fna Roberto Piccardo

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