Impalcato via Donaver, Comune acquista tratto, via ai lavori. Pestarino e Manzoni a Telenord: "Svolta condivisa nell'interesse di tutti"

Impalcato di via Donaver, siamo a una svolta. Il Comune di Genova ha avviato l'iter per acquisire al demanio stradale il tratto privato di via Donaver compreso tra il civico 11 e Salita Nuova Nostra Signora del Monte, con l'obiettivo di intervenire in modo definitivo sulle criticità dell'impalcato stradale. Per l'opera sono già stati stanziati 3 milioni di euro, inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici. Se ne parla a Telenord, durante la trasmissione Liguria Live, con l'amministratore del supercondominio interessato Marco Pestarino e l'avvocato Stefania Manzoni, legale del medesimo supercondominio.

L'atto di indirizzo, approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante e illustrato durante la nona Giunta itinerante nel Municipio III Bassa Val Bisagno, rappresenta il primo passo amministrativo verso il trasferimento della strada al patrimonio comunale.

Una volta completata l'acquisizione, Palazzo Tursi potrà progettare ed eseguire direttamente gli interventi strutturali, assumendo la gestione della strada e garantendo maggiore sicurezza e continuità alla viabilità in un'area di San Fruttuoso interessata da una criticità segnalata da tempo.

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