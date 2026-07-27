Degrado e insicurezza, da Pegli nasce CuriAMOGENOVA: online la piattaforma web che dà voce ai cittadini

Dalla raccolta firme contro degrado e insicurezza che ha riunito i cittadini a una vera e propria piattaforma digitale dove segnalare problematiche del territorio e inviarle agli enti appositi.

Da pochi giorni è online CuriAMOGENOVA.it, progetto che mette in evidenza proprio la raccolta firme che ad oggi conta 2.661 adesioni. "Il gruppo nasce per far sì che le persone riescano a essere informate tempestivamente su quelli che sono gli sviluppi sul territorio - dice Antonio Cicala, promotore del progetto - "La pagina web fa da connettore per quelle che sono le richieste dei cittadini, attraverso un forum in cui è possibile andare a fare delle richieste che vengono vagliate dall'intelligenza artificiale e da noi operatori."

Come funziona

La piattaforma è costituita da tre pagine fondamentali: "Una è quella dove si possono fare segnalazioni,che poi vengono inoltrate ai Municipi o all'ente competente. Le segnalaizoni vengono mappate, questo ci consente poi nel lungo periodo di avere una traccia con dati pubblici di quelli che sono gli interventi sul territorio dove sono le aree critiche. Ci consentirà nel giro di qualche mese di capire realmente quali sono le sensazioni dei cittadiniall'interno dei singoli municipi e quindi poi di poter andare a fare delle propostemirate con quelli che sono i nostri iscritti" - spiega Cicala

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.