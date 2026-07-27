Sestri Levante, 'Barcarolata 2026', trionfa il Re Leone in una Baia del Silenzio gremita
di R.C.
Undici le imbarcazioni protagoniste della tradizionale sfilata, regalando al pubblico una serata all'insegna della fantasia, dei colori e della musica
La magia della Barcarolata torna a conquistare la Baia del Silenzio, che nella serata di domenica si è trasformata in un grande teatro a cielo aperto, gremito di spettatori arrivati per assistere a uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sestrese.
A conquistare la vittoria dell'edizione 2026 è stato il gruppo dei "4 abelinati", che con la spettacolare rivisitazione del Re Leone ha ottenuto il consenso unanime di entrambe le giurie: quella composta dagli amministratori e quella dei bambini. Sul secondo gradino del podio si sono classificati i Pilani, vincitori dell'edizione precedente, con "Il buono, il brutto e il pilano", mentre il terzo posto è andato ai "Faraoni di Riva", realizzati da Pietro, Filippo e Leonardo.
Sono state undici le imbarcazioni protagoniste della tradizionale sfilata, regalando al pubblico una serata all'insegna della fantasia, dei colori e della musica. La Baia del Silenzio era affollata in ogni ordine di posto, con migliaia di persone distribuite lungo la spiaggia, nelle vie circostanti e fino alla salita dei Cappuccini.
La giuria istituzionale era composta dal sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, insieme ai sindaci di Portofino, Matteo Viacava, Chiavari, Federico Messuti, e Levanto, Giambattista Acerbi, al vicesindaco di Zoagli Christian Sbuffini, alla presidente del Consiglio comunale di Lavagna Nicoletta Rebori e all'assessore allo Sviluppo territoriale di Casarza Ligure Marica Casavola.
Accanto a loro ha operato anche una giuria speciale formata da cinque bambini – Camilla, Caterina, Riccardo, Cecilia e Rachele – selezionati dalla sezione di Sestri Levante della Lega Navale Italiana.
A condurre la serata è stato Andrea Carretti, dal leudo Nuovo Aiuto di Dio, ormeggiato al centro della Baia.
«La Barcarolata si conferma uno dei momenti più intensi e genuini di Sestri Levante. Ieri sera la Baia era gremita di persone per la sfilata delle imbarcazioni in gara. Complimenti a tutti i barcarolai che con passione, fantasia, abilità e anche sacrificio hanno allestito le loro proposte artistiche; un complimento particolare ai vincitori che con la loro rivisitazione del Re Leone hanno conquistato entrambe le giurie, quella degli amministratori e quella dei bambini. Un grazie agli organizzatori, agli sponsor, alle associazioni, ai colleghi amministratori per aver accettato il nostro invito e a tutte le persone presenti», hanno dichiarato il sindaco Francesco Solinas e l'assessore agli Eventi Luca Bacherotti.
Le imbarcazioni che hanno preso parte alla sfilata, nell'ordine di uscita, sono state: "Pietro e Luca a pesca... da Sant'Anna a Levante", "I pompieri della Baia", "Neanche con un fiore", "L'ape Maia... più ape di così", "Avatar 5.0 Baia e Silenzio", "Yellow Submarine", "I faraoni di Riva", "Il diavolo veste Baia", "Il buono, il brutto e il pilano", "La fiaba della Baia" e "L'abelinato Re Leone".
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