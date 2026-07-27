Sestri Levante, 'Barcarolata 2026', trionfa il Re Leone in una Baia del Silenzio gremita

La magia della Barcarolata torna a conquistare la Baia del Silenzio, che nella serata di domenica si è trasformata in un grande teatro a cielo aperto, gremito di spettatori arrivati per assistere a uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sestrese.

A conquistare la vittoria dell'edizione 2026 è stato il gruppo dei "4 abelinati", che con la spettacolare rivisitazione del Re Leone ha ottenuto il consenso unanime di entrambe le giurie: quella composta dagli amministratori e quella dei bambini. Sul secondo gradino del podio si sono classificati i Pilani, vincitori dell'edizione precedente, con "Il buono, il brutto e il pilano", mentre il terzo posto è andato ai "Faraoni di Riva", realizzati da Pietro, Filippo e Leonardo.

Sono state undici le imbarcazioni protagoniste della tradizionale sfilata, regalando al pubblico una serata all'insegna della fantasia, dei colori e della musica. La Baia del Silenzio era affollata in ogni ordine di posto, con migliaia di persone distribuite lungo la spiaggia, nelle vie circostanti e fino alla salita dei Cappuccini.

La giuria istituzionale era composta dal sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, insieme ai sindaci di Portofino, Matteo Viacava, Chiavari, Federico Messuti, e Levanto, Giambattista Acerbi, al vicesindaco di Zoagli Christian Sbuffini, alla presidente del Consiglio comunale di Lavagna Nicoletta Rebori e all'assessore allo Sviluppo territoriale di Casarza Ligure Marica Casavola.

Accanto a loro ha operato anche una giuria speciale formata da cinque bambini – Camilla, Caterina, Riccardo, Cecilia e Rachele – selezionati dalla sezione di Sestri Levante della Lega Navale Italiana.

A condurre la serata è stato Andrea Carretti, dal leudo Nuovo Aiuto di Dio, ormeggiato al centro della Baia.

«La Barcarolata si conferma uno dei momenti più intensi e genuini di Sestri Levante. Ieri sera la Baia era gremita di persone per la sfilata delle imbarcazioni in gara. Complimenti a tutti i barcarolai che con passione, fantasia, abilità e anche sacrificio hanno allestito le loro proposte artistiche; un complimento particolare ai vincitori che con la loro rivisitazione del Re Leone hanno conquistato entrambe le giurie, quella degli amministratori e quella dei bambini. Un grazie agli organizzatori, agli sponsor, alle associazioni, ai colleghi amministratori per aver accettato il nostro invito e a tutte le persone presenti», hanno dichiarato il sindaco Francesco Solinas e l'assessore agli Eventi Luca Bacherotti.

Le imbarcazioni che hanno preso parte alla sfilata, nell'ordine di uscita, sono state: "Pietro e Luca a pesca... da Sant'Anna a Levante", "I pompieri della Baia", "Neanche con un fiore", "L'ape Maia... più ape di così", "Avatar 5.0 Baia e Silenzio", "Yellow Submarine", "I faraoni di Riva", "Il diavolo veste Baia", "Il buono, il brutto e il pilano", "La fiaba della Baia" e "L'abelinato Re Leone".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.