Genova, Sinner a bordo di Explora III: foto per beneficienza con i crocieristi a 750 euro

Il campione di tennis Jannik Sinner è arrivato a Genova dove, a bordo della Explora III, la nuova nave da crociera di lusso realizzata da Fincantieri per Explora Journeys (marchio di viaggi oceanici del Gruppo Msc). si renderà protagonista di un'iniziativa benefica, mettendo in palio una foto con i crocieristi all'importo di 750 euro.

Nei giorni scorsi, nello stabilimento di Sestri Ponente è stata varata ufficialmente la terza unità della flotta Explora Journeys e la prima progettata per essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl). A condurre la cerimonia è stata Lorella Cuccarini, mentre il tradizionale rito della consegna è stato accompagnato dal lancio della bottiglia contro lo scafo. Madrina della nave è stata Maya Aponte, figlia quattordicenne di Diego Aponte, presidente del Gruppo Msc.

Con l'ingresso di Explora III, il progetto raggiunge un traguardo simbolico: sono infatti tre le navi già operative, mentre altre tre sono attualmente in costruzione nei cantieri Fincantieri. Explora IV ed Explora V entreranno in servizio nel 2027, seguite da Explora VI nel 2028.

«La consegna di Explora III rappresenta un nuovo passo nella realizzazione della nostra visione per Explora Journeys», ha dichiarato Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo Msc. «In pochi anni siamo riusciti a proporre un modo nuovo di vivere i viaggi oceanici. Il vero lusso è il mare: nessun hotel può offrire panorami in continua evoluzione o il privilegio di risvegliarsi ogni giorno in una destinazione diversa».

Soddisfazione anche da parte dell'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, che ha sottolineato come l'ingresso in flotta della prima nave alimentata a Gnl rappresenti «un passaggio significativo nel percorso di innovazione e sostenibilità».

L'intero programma di costruzione delle sei unità Explora Journeys, tutte realizzate in Italia da Fincantieri, vale oltre 3,5 miliardi di euro di investimenti da parte del Gruppo Msc. Secondo le stime, il progetto genera un impatto economico superiore ai 15 miliardi di euro per il Paese, con importanti ricadute sull'indotto e sull'occupazione, in particolare a Genova e in Liguria.

Dal punto di vista ambientale, Explora III è predisposta per l'utilizzo di combustibili alternativi come bio-Gnl, Gnl sintetico e biofuel. Inoltre può collegarsi alla rete elettrica durante la sosta in porto, riducendo così le emissioni locali e confermando l'attenzione del gruppo verso una navigazione sempre più sostenibile.

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