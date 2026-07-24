Cornigliano, alcolici e violenza: i cittadini sono sfiniti

Tra i quartieri che affrontano quotidianamente problemi legati al tema della sicurezza, non fa eccezione Cornigliano, che da diverso tempo deve fronteggiare situazioni di vario genere, a partire da risse e microcriminalità. Una realtà che cerca di reagire e di tenere a bada questo fenomeno, anche se le difficoltà sono molteplici, e serve l'aiuto di tutti per provare ad invertire la tendenza.

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