Meno alcol e più sicurezza: un'equazione da risolvere per un giusto risultato

Il capogruppo di Fratelli d'Italia nel municipio Centro Est Lino Lo Giacco pone l'attenzione sugli orari e sulle modalità di vendita degli alcolici, soprattutto ai minori, legando questi aspetti ai problemi legati alla sicurezza. Tanti gli aspetti toccati, ai microfoni di Telenord, con l'obiettivo primario di trovare soluzioni efficaci e durature che pongano fine ad un periodo vissuto da cittadini e commercianti in maniera tutt'altro che tranquilla.

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