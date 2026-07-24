Genova, multe per eccesso di velocità: incassati quasi 4,9 milioni nel 2025

Genova si conferma il Comune ligure con i maggiori incassi derivanti dalle sanzioni per violazione dei limiti di velocità. Secondo l’analisi di Facile.it sui rendiconti pubblici delle amministrazioni, nel 2025 il capoluogo ligure ha dichiarato proventi per 4.883.831 euro raccolti attraverso autovelox fissi (foto maurompf) e mobili, tutor e altri dispositivi di controllo previsti dall’articolo 142 del Codice della strada.

Considerando i soli Comuni liguri che hanno comunicato entrate derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, Genova guida la graduatoria regionale con un distacco significativo. Al secondo posto si trova Imperia, con 1.377.189 euro, mentre completa il podio Arcola, in provincia della Spezia, con 829.969 euro.

Seguono Ventimiglia, in provincia di Imperia, con 676.126 euro, e Santo Stefano di Magra (La Spezia), che ha registrato incassi pari a 593.947 euro. Tra gli altri Comuni presenti nella classifica figurano Quiliano (Savona) con 564.284 euro, Ameglia (La Spezia) con 487.200 euro, Pieve Ligure (Genova) con 366.412 euro, Pietra Ligure (Savona) con 346.140 euro e Vezzano Ligure (La Spezia) con 333.388 euro.

Il tema della sicurezza stradale torna particolarmente attuale con l’arrivo dell’estate, periodo nel quale aumenta il numero degli spostamenti e cresce anche il rischio di incidenti. L’eccessiva velocità rappresenta infatti una delle principali cause dei sinistri. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nei mesi di giugno, luglio e agosto dell’anno di riferimento in Liguria si sono verificati 2.333 incidenti stradali con lesioni alle persone, pari al 29% del totale regionale.

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