Bassa Valbisagno: accelerata su rifiuti e sicurezza

Positivo l'esito della giunta itinerante che si è tenuta nel municipio Bassa Valbisagno. Il presidente Fabrizio Ivaldi, ai microfoni di Telenord, riassume i temi più importanti affrontati e le possibili novità, a partire dall'emergenza rifiuti, passando alla questione sicurezza, senza dimenticare le infrastrutture, con la telenovela relativa all'impalcato di via Donaver che ormai è prossima ad un lieto fine.

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