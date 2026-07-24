Bassa Valbisagno: accelerata su rifiuti e sicurezza
di Claudio Baffico
Positivo l'esito della giunta itinerante che si è tenuta nel municipio Bassa Valbisagno. Il presidente Fabrizio Ivaldi, ai microfoni di Telenord, riassume i temi più importanti affrontati e le possibili novità, a partire dall'emergenza rifiuti, passando alla questione sicurezza, senza dimenticare le infrastrutture, con la telenovela relativa all'impalcato di via Donaver che ormai è prossima ad un lieto fine.
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