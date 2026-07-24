Autostrada Genova-Sestri Levante: riaperto il tratto tra l'allacciamento A7/A12 e Genova Est
di Redazione
GENOVA Alle ore 15:00 circa, sulla A12 Genova-Sestri Levante, è stato riaperto il tratto compreso tra l'allacciamento A7/A12 e Genova est, in direzione Sestri Levante, precedentemente chiuso causa di un mezzo andato in fiamme, all'altezza del km 3.6, all'Interno della galleria Monte Sperone.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una sola corsia in scambio di carreggiata verso Sestri Levante e si registrano 7 km di coda verso Genova tra Recco e Genova est.
Inoltre, si registra 1 km di coda in A7 tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento A7/A12 verso Genova.
Sono in corso le operazioni di ripristino per consentire il ritorno alle normali condizioni di circolazione e la riapertura di due corsie per senso di marcia nel più breve tempo possibile.
Sul posto operano circa 30 maestranze e 10 mezzi d'opera del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.
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Tags:autostrada
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