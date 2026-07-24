Scuola inclusiva: quando a imparare sono i genitori

Sono sempre di più i bimbi stranieri che frequentano le scuole genovesi, e non tutti i genitori hanno le possibilità di comprendere fino in fondo le comunicazioni necessarie per seguire l'andamento dei figli. Un ordine del giorno partito dal Centro Est e destinato ad estendersi agli altri municipi, fino a raggiungere il consiglio comunale, come auspica la responsabile provinciale Scuola del Partito Democratico Daniela Fara, intervistata ai microfoni di Telenord.

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