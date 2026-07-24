Liguria, esodo estivo: primo weekend da bollino rosso sulle strade della regione

Prende il via il primo grande weekend dell'esodo estivo e anche la Liguria si prepara a un intenso aumento del traffico, con migliaia di automobilisti diretti verso le località della Riviera o in transito lungo le principali direttrici autostradali e statali.

Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da venerdì 24 a domenica 26 luglio sulla rete stradale e autostradale gestita dalla società sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, Anas ha attivato il piano per l'esodo estivo, sospendendo fino al 7 settembre 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi.

Per il fine settimana è previsto un progressivo incremento dei flussi di traffico. Il calendario di Viabilità Italia indica il bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Le maggiori criticità sono attese in uscita dai grandi centri urbani verso le località balneari e turistiche, mentre domenica pomeriggio si concentreranno i rientri.

In Liguria l'attenzione sarà rivolta in particolare alle arterie che conducono alle riviere di Ponente e Levante, tradizionalmente tra le più frequentate durante i fine settimana estivi, con possibili rallentamenti anche lungo le principali autostrade di accesso alla regione.

Per favorire una maggiore fluidità della circolazione, scattano anche le limitazioni ai mezzi pesanti. Il divieto di transito sarà in vigore venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

«Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole nonostante i grandi flussi di traffico – ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme –. Sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio, oltre agli addetti delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale 24 ore su 24».

Anas rinnova infine l'invito agli automobilisti a partire informati sulle condizioni della viabilità, evitare le ore di maggiore congestione quando possibile e mantenere sempre comportamenti prudenti alla guida, ricordando la campagna per la sicurezza stradale: "Quando sei alla guida tutto può aspettare".

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