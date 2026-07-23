Genova, ripuliti i graffiti sul basamento del Ponte Monumentale

A pochi giorni dalla comparsa di alcuni graffiti sul basamento del Ponte Monumentale, A.S.Ter è intervenuta con tempestività per ripristinare il pieno decoro di uno dei simboli più rappresentativi della città, portando a termine un delicato intervento di pulizia e recupero conservativo.

L'operazione è stata condotta in stretta sinergia con NTA TS — azienda specializzata nel trattamento e nel recupero delle superfici — e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria.

Data la natura particolarmente porosa e delicata del materiale lapideo, la rimozione delle scritte ha richiesto metodologie ad altissima precisione per non compromettere l'integrità della struttura storica. Nello specifico, sono state effettuate cicliche applicazioni di una speciale soluzione a base di agenti naturali, capace di intrappolare i pigmenti della vernice, alternate a lavaggi con idropulitrice a pressione controllata fino al totale ripristino della pietra.

«Siamo intervenuti nell'immediato con tecniche avanzate, delicate ma estremamente efficaci, per restituire in tempi record a tutti i genovesi un simbolo fondamentale della nostra identità — sottolinea Massimo Ferrante, assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova — La cura e la protezione dei beni comuni richiedono un'attenzione straordinaria: operare sul materiale lapideo storico significa muoversi lungo un equilibrio millimetrico tra l'efficacia dell'azione chimico-meccanica e la salvaguardia della materia originale. In contesti di questo valore, la manutenzione urbana supera la dimensione del semplice servizio ordinario per diventare una vera e propria opera di tutela e valorizzazione del patrimonio. Questo intervento è la dimostrazione concreta dell'impegno costante dell'Amministrazione nel difendere la bellezza e la storia della nostra città.»

«La tempestività è fondamentale quando si tratta di tutelare il patrimonio della città – dichiara la direttrice generale di A.S.Ter, Francesca Aleo –. Grazie alla collaborazione con una ditta specializzata e nel pieno rispetto delle indicazioni della Soprintendenza, siamo riusciti a restituire in pochi giorni il decoro a uno dei monumenti simbolo di Genova. Prendersi cura dei beni pubblici significa prendersi cura della nostra città.»

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