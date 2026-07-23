Parchi ed entroterra: la nuova frontiera del turismo

Il presidente di Federparchi Roberto Costa, intervistato da Telenord, affronta il tema di un turismo alternativo che sta sempre più arricchendo l'offerta del nostro territorio, con valenze sportive ma non solo. Le esperienze nei parchi sono in costante crescita, con i conseguenti benefici per l'entroterra. Un percorso importante, con ancora diverse tappe di crescita e di sviluppo a portata di mano, e alcuni rischi da scongiurare il più possibile come quello degli incendi boschivi.

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