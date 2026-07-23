Sicurezza in Valpolcevera: Certosa il nervo scoperto
di Claudio Baffico
Il tema sicurezza è sentito in ogni quartiere della città di Genova, pur con situazioni notevolmente differenti. Il presidente del municipio V Valpolcevera Stefano Versace, ai microfoni di Telenord, sottolinea le criticità del suo territorio, concentrandosi in particolare su quanto accade a Certosa. Non solo problemi, ma anche situazioni in via di miglioramento, anche a seguito della riapertura della caserma di Pontedecimo. Il presidente, comunque, ribadisce il proprio costante monitoraggio, nel tentativo di aumentare nei cittadini il senso di tranquillità, anche attraverso iniziative decise nei confronti di chi delinque.
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