Genova, via XX settembre si prepara a cambiare volto

L'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante, intervistato da Telenord, ha fatto ulteriormente luce sul progetto relativo alla trasformazione della parte superiore di via XX settembre, la principale strada di Genova, che sarà abbellita e resa più funzionale da una serie di interventi strutturali e legati al decoro. Affrontati anche i temi relativi alle tempistiche, alle modifiche della viabilità e alle tutele per i commercianti, soprattutto per quanto concerne le operazioni di carico e scarico.

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