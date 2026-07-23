Genova, stadio Ferraris: i commercianti di Marassi chiedono tutele
di Claudio Baffico
I commercianti di Marassi chiedono tutele a seguito del progetto di riqualificazione dello stadio "Ferraris". Il timore, come rivela il presidente della consulta dei civ Umberto Solferino ai microfoni di Telenord, è che le piccole attività possano andare in sofferenza, risentendo anche dei problemi di viabilità. Toccati anche temi marginali, ma non secondari, come quello del trasporto pubblico e della sicurezza nel quartiere, percepita in calo rispetto agli anni passati.
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