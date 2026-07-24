Genova, Amiu, tornano gli Ecovan Night: raccolta serale dei rifiuti ingombranti fino al 28 agosto

Con il caldo estivo che continua a caratterizzare le giornate genovesi, torna anche quest'anno il servizio Ecovan Night di AMIU Genova. Per il secondo anno consecutivo, i mezzi dedicati alla raccolta gratuita di rifiuti ingombranti e materiali voluminosi saranno operativi in orario serale, offrendo ai cittadini un servizio più comodo e accessibile.

L'iniziativa prenderà il via lunedì 27 luglio e proseguirà fino a venerdì 28 agosto. Dal lunedì al venerdì gli Ecovan saranno presenti nelle consuete piazze cittadine dalle 18.30 alle 22.30, sostituendo il tradizionale turno pomeridiano. Resta invece invariato il servizio del sabato, che continuerà a svolgersi dalle 13.30 alle 17.30.

L'obiettivo della rimodulazione degli orari è duplice: evitare le ore più calde della giornata e agevolare i cittadini che, rientrando dal lavoro in serata, possono conferire con maggiore facilità mobili, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche e altri rifiuti ingombranti.

«Il servizio di Ecovan in orario serale vuol dire andare incontro alle esigenze dei cittadini e tenere conto delle condizioni climatiche che caratterizzano sempre più le nostre estati – spiega l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova, Silvia Pericu –. Spostare la raccolta nelle ore più fresche rende più semplice e confortevole il conferimento dei rifiuti ingombranti, favorendo la partecipazione di chi durante il giorno è al lavoro. L'obiettivo è offrire un servizio più accessibile e incentivare comportamenti sempre più responsabili nella gestione dei rifiuti».

Le prime postazioni interessate dal nuovo orario saranno piazza San Giorgio di Bavari, via del Commercio a Nervi, via Prasca a Quarto e piazza del Campo nel Centro Storico. Complessivamente il servizio interesserà circa trenta piazze distribuite in tutta la città.

Soddisfazione anche da parte di AMIU. «Ecovan è uno dei servizi più apprezzati dai cittadini – sottolinea il direttore generale Roberto Spera – perché offre una soluzione concreta, gratuita e capillare per il conferimento di mobili, oggetti ingombranti e materiali voluminosi, avvicinando il servizio ai quartieri e facilitando comportamenti responsabili. Anche quest'anno abbiamo scelto di spostare l'attività nelle ore serali per garantire continuità ed efficacia del servizio durante le persistenti ondate di calore. Si tratta di uno strumento importante per incrementare la raccolta differenziata, contrastare l'abbandono dei rifiuti e contribuire alla tutela del decoro urbano e della qualità dell'ambiente cittadino».

Ecovan è il servizio mobile e gratuito di AMIU dedicato alla raccolta di rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), metalli e altri materiali che, per dimensioni o caratteristiche, non possono essere conferiti nei normali cassonetti stradali. Dopo il positivo riscontro ottenuto nella scorsa estate, il servizio viene riproposto anche nel 2026, confermandosi un punto di riferimento sempre più utilizzato dai genovesi per un corretto smaltimento dei rifiuti e per contribuire al decoro della città.

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