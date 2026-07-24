Quarant'anni di vacanze ad Alassio: il Comune premia due turiste affezionate di Lissone

Quarant'anni di vacanze sempre nella stessa località, un legame costruito nel tempo e tramandato anche alle nuove generazioni. Per questo motivo il Comune di Alassio ha voluto rendere omaggio a Monica Fossati e Nicoletta Galimberti, due cognate provenienti da Lissone, premiandole per la loro fedeltà alla Città del Muretto.

Nella giornata di ieri il sindaco Marco Melgrati e l'assessore al Commercio Franca Giannotta hanno accolto le due ospiti a Palazzo Comunale, consegnando a ciascuna una pergamena ufficiale quale riconoscimento per aver scelto Alassio come meta delle proprie vacanze ininterrottamente dal 1986.

Nel corso dell'incontro il sindaco ha inoltre donato alle due turiste una copia della pubblicazione "Alassio e gli Inglesi – Since 1875", volume dedicato alla storia del rapporto tra la città e il turismo internazionale.

Quello di Monica Fossati e Nicoletta Galimberti è un legame che va ben oltre la semplice vacanza estiva. Da quasi quattro decenni le due famiglie tornano ogni anno ad Alassio, trasmettendo l'amore per la città anche ai più piccoli. Alla cerimonia erano infatti presenti anche i bambini della famiglia, già affezionati al mare e alle tradizioni della località rivierasca.

All'incontro ha partecipato anche Leonardo Bozzolo, titolare insieme alla sua famiglia dei Bagni Torino, storico stabilimento balneare che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la famiglia Fossati-Galimberti durante i soggiorni alassini.

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