Meteo in Liguria, weekend tra sole e possibili temporali: da metà settimana torna il caldo africano

Fine settimana all'insegna della variabilità anche in Liguria, dove il passaggio di una perturbazione atlantica porterà un peggioramento tra sabato sera e domenica, soprattutto nelle aree interne e di ponente. Dopo alcuni giorni con temperature più gradevoli, il caldo tornerà però a farsi sentire già dalla metà della prossima settimana con l'arrivo della quarta ondata africana.

La giornata di oggi sarà stabile e soleggiata sulla regione, con clima piacevole anche nelle ore serali. Sabato il tempo resterà in prevalenza soleggiato, ma dalla seconda parte della giornata aumenterà l'instabilità sul Nord-Ovest, con i primi rovesci attesi sulle Alpi e possibili sconfinamenti anche sull'entroterra ligure.

La giornata di domenica sarà la più instabile del weekend. Il transito della perturbazione porterà temporali diffusi sul Nord Italia e anche la Liguria potrà essere interessata da rovesci e locali temporali, in particolare nelle zone interne e sui rilievi, con un sensibile calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

Il cambiamento, tuttavia, sarà di breve durata. Già da mercoledì è previsto un nuovo rinforzo dell'anticiclone africano che interesserà progressivamente tutta la Penisola, riportando condizioni di tempo stabile e un deciso aumento delle temperature. Secondo i meteorologi, la quarta ondata di caldo dell'estate farà nuovamente salire la colonnina di mercurio fino a sfiorare i 38-39 gradi in diverse aree d'Italia. Anche in Liguria è atteso un ritorno del caldo intenso, seppur mitigato lungo le coste dalla brezza marina, mentre nelle vallate interne si potranno registrare valori sensibilmente più elevati.

Per chi ha programmato il fine settimana al mare o in montagna, la raccomandazione è quella di prestare attenzione soprattutto alla giornata di domenica, quando i temporali potranno svilupparsi rapidamente e risultare localmente intensi.

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