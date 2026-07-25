Busalla, completato il getto dell'ultima soletta del Rio Migliarese

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori del terzo e ultimo lotto di messa in sicurezza del rio Migliarese a Busalla. Questa mattina l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone ha effettuato un sopralluogo al cantiere insieme al sindaco Loris Maieron, in occasione del completamento del getto dell’ultimo tratto della soletta della nuova copertura del rio, uno dei passaggi conclusivi dell’intervento.

Nei prossimi giorni sarà necessario attendere la maturazione del calcestruzzo per procedere con il collaudo dell’opera e con la realizzazione della pavimentazione finale, ultime fasi prima della conclusione del cantiere che è prevista entro settembre.



L’intervento, dal valore complessivo di quasi 10 milioni di euro, è un’opera strategica per la riduzione del rischio idraulico del centro abitato di Busalla e completa un percorso di messa in sicurezza avviato negli anni scorsi.



“Qui stiamo per concludere un intervento da quasi 10 milioni di euro, investiti da Regione Liguria attraverso il settore di Protezione civile, - dichiara l’assessore Giampedrone - che aumenta in modo significativo la sicurezza idraulica del centro di Busalla, riducendo il rischio per cittadini, attività economiche e infrastrutture. Ringrazio il Comune di Busalla, il sindaco Maieron, i tecnici, le imprese e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest’opera, frutto di un importante lavoro di squadra. Siamo alle fasi finali, a settembre avremo completato una serie di lavorazioni partite a metà 2022 per un territorio che aveva tanto patito in passato e che oggi è certamente più sicuro”.



“Mettere in sicurezza il rio Migliarese è un traguardo importante per tutto il nostro territorio, visto che il rio è esondato diverse volte negli anni creando seri problemi al paese e gravi danni alle attività economiche - aggiunge il sindaco Maieron -. Voglio ringraziare Regione Liguria per aver finanziato questo intervento e la ditta che con serietà e impegno ci sta portando alla conclusione dei lavori nei tempi previsti, con l’obiettivo di riaprire per la festa patronale di metà settembre, occasione in cui saremmo lieti di avere ospite il presidente Marco Bucci”.



L’intervento di messa in sicurezza del rio Migliarese è articolato in tre lotti funzionali. Dopo il completamento del primo lotto nel 2022 e del secondo nel 2024, il terzo e ultimo lotto, del valore di 4,8 milioni di euro, è ormai alle battute finali e sarà concluso entro il mese di settembre, dopo le operazioni di collaudo e la pavimentazione finale.

Quest’ultima fase dell’intervento ha previsto l’ampliamento della sezione idraulica del rio, la rimozione del tombamento esistente e la ricostruzione degli argini, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo il rischio idraulico nel centro abitato. Nell’ambito dei lavori è stata inoltre demolita la palazzina di piazza Colombo 6, realizzata direttamente sopra il corso del rio e incompatibile con le nuove opere di messa in sicurezza.

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