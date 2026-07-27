Caldo africano, in arrivo la più intensa ondata dell'estate: fino a 41 gradi e notti tropicali

Genova e la Liguria, come il resto d'Italia, si preparano ad affrontare quella che potrebbe essere la più intensa ondata di caldo dell'estate 2026. Secondo le previsioni di 3BMeteo, tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto un robusto anticiclone subtropicale di origine africana investirà gran parte dell'Europa centro-meridionale, portando temperature eccezionali soprattutto al Centro-Nord, dove in diverse aree si potranno raggiungere o superare i 40 gradi.

A spiegare l'evoluzione è il meteorologo Manuel Mazzoleni, secondo il quale l'anticiclone si estenderà dal Nord Africa fino al Mediterraneo centro-occidentale, interessando successivamente anche gli Stati danubiani e i Paesi Baltici. In Italia il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato, con l'unica eccezione di qualche temporale di calore sulle Alpi nei primi giorni di agosto. Dopo gli ultimi fenomeni di instabilità previsti all'estremo Sud nella giornata di martedì, il sole tornerà a dominare sull'intera Penisola.

Le masse d'aria molto calda faranno impennare i termometri con valori fino a 8-12 gradi superiori alle medie del periodo. Il rialzo interesserà inizialmente il Centro-Nord, per poi estendersi anche alle regioni meridionali tra il 6 e il 7 agosto.

Già da metà settimana le temperature massime raggiungeranno i 36-38 gradi in Val Padana, nelle aree interne della Sardegna e delle regioni tirreniche, mentre Puglia, Basilicata ionica e Calabria toccheranno i 34-36 gradi. Nel fine settimana sono attesi i primi picchi di 39-40 gradi in Pianura Padana e nelle zone interne di Toscana e Umbria.

L'apice dell'ondata di calore è previsto nei primi giorni di agosto, quando le temperature potranno raggiungere diffusamente i 39-41 gradi in Val Padana e localmente nelle pianure interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Valori compresi tra 36 e 38 gradi sono attesi anche nelle aree interne della Campania e della Puglia.

A rendere ancora più difficile sopportare il caldo sarà l'umidità, destinata ad aumentare sensibilmente e ad accentuare la sensazione di afa. Anche le ore notturne offriranno poco sollievo: nelle grandi città sono previste diffuse "notti tropicali", con temperature minime che in alcuni casi non scenderanno sotto i 27-28 gradi a Milano, 26-27 gradi a Bologna e Roma e 25-26 gradi a Torino e Firenze. Dopo il tramonto, i termometri potrebbero ancora segnare circa 30 gradi nelle aree urbane, aumentando il disagio fisico soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Secondo gli esperti, una parziale attenuazione del caldo potrebbe interessare il Nord nel primo fine settimana di agosto, mentre al Centro-Sud il calo delle temperature arriverebbe solo nella settimana successiva. Si tratta però di una tendenza ancora da confermare.

Gli esperti di 3BMeteo evidenziano anche un confronto con la storica estate del 2003. Se allora il caldo raggiunse valori estremi accompagnati da una grave siccità, l'estate 2026 si distingue per la persistenza delle ondate di calore e dell'afa. Dopo un maggio relativamente contenuto, giugno è stato caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, siccità al Sud e violenti nubifragi al Nord, mentre luglio ha mantenuto valori costantemente superiori alle medie stagionali.

Pur con anomalie termiche mediamente inferiori ai record assoluti del 2003, la frequenza delle fiammate africane, l'assenza di un significativo ricambio d'aria e il Mediterraneo già eccezionalmente caldo stanno determinando condizioni di forte stress termico, facendo percepire questa estate come una delle più opprimenti degli ultimi decenni.

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