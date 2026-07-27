Secolo XIX, ufficiale: Brambilla fuori dopo meno di due anni. "Non ho lasciato, sono stato licenziato". Castanini direttore ad interim

La società editrice italiana controllata dal Gruppo Msc 'Blue Media' annuncia in una nota che 'in conseguenza delle proprie decisioni nella prospettiva della riorganizzazione aziendale, il dottor Michele Brambilla lascia da oggi la direzione de Il Secolo XIX, che viene assunta temporaneamente dal vicedirettore Andrea Castanini' (foto gentilmente concessa dal Secolo XIX).

'Blue Media - prosegue la nota - ringrazia sentitamente il dottor Brambilla per la preziosa opera prestata nella prima fase di consolidamento e rilancio del giornale, che ha fatto seguito alla sua acquisizione da parte di Blue Media", conclude la nota. Brambilla era arrivato alla direzione del Secolo XIX il 29 settembre 2024, poco dopo il passaggio della testata dal gruppo Gedi alla Blue Media, società del gruppo MSC appositamente costituita, al posto di Stefania Aloia. Castanini, genovese, al Secolo XIX dal 1992, si è occupato come cronista del ponente genovese, poi ha seguito la cronaca nera, il Comune di Genova, la politica. È stato responsabile del reparto Politica Interni Esteri, del reparto Sport e caporedattore centrale.

A stretto giro una precisazione dello stesso Brambilla: "Leggo con sorpresa sull'agenzia ANSA che BlueMedia, l'editore del Secolo XIX, ha comunicato, con un giorno di anticipo rispetto agli accordi, la fine del mio rapporto di lavoro. Leggo con ancor più grande stupore la frase 'il dottor Michele Brambilla lascia da oggi la direzione del Secolo XIX', formula che lascia intendere che si è trattato di una mia decisione. La verità è che si tratta di un licenziamento: del tutto legittimo ovviamente, perché l'editore ha diritto di cambiare direttore quando vuole, ma pur sempre un licenziamento. La lettera di 'comunicazione scioglimento rapporto di lavoro' mi è stata consegnata questa mattina".

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