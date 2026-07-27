Canile e gattile Monte Contessa al limite capienza, appello di Francesca Ghio: "Adottate un animale e non abbandonate i vostri cani"

L'estate porta con sé un'emergenza per il Rifugio degli Animali di Monte Contessa, dove cresce il numero degli ospiti e aumenta la necessità di trovare nuove famiglie per cani e gatti. A lanciare l'appello è Francesca Ghio, consigliere delegata alla Tutela e al Benessere degli Animali del Comune di Genova, che invita i cittadini a vivere vacanze responsabili, evitando gli abbandoni e scegliendo l'adozione.

La struttura sta affrontando un momento di particolare difficoltà. Al già elevato numero di animali presenti si è aggiunto, a metà luglio, l'arrivo di 19 gatti di razza sequestrati nell'ambito di un provvedimento giudiziario. Un ingresso che ha aggravato una situazione già complessa: il gattile ospitava infatti 59 felini, numero che oggi è salito a quasi 80, oltre ai numerosi cani accolti nel rifugio.

I gatti sequestrati non sono al momento adottabili in via definitiva, ma possono essere affidati temporaneamente. Restano invece molti altri animali che attendono una famiglia pronta ad accoglierli. Per questo il Comune invita i cittadini a visitare il rifugio e a conoscere gli ospiti che possono essere adottati.

«I felini sequestrati a metà luglio non sono al momento adottabili e possono essere affidati solo temporaneamente, ma ci sono altri animali che possono diventare i compagni di una vita», spiega la Francesca Ghio.

L'amministrazione comunale, intanto, sta lavorando alla realizzazione di un nuovo gattile comunale, con spazi più ampi rispetto all'attuale struttura, e al potenziamento delle colonie e delle oasi feline presenti sul territorio cittadino, gestite grazie all'impegno di volontarie e volontari.

«Purtroppo assistiamo a un continuo afflusso di animali alla struttura di Monte Contessa, per i motivi più diversi – sottolinea la Ghio –. Tanti di questi animali aspettano solo le persone giuste per diventare compagni inseparabili. Ogni adozione conta: aiuta la struttura e rende felice un animale e la sua futura famiglia».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.