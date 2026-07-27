"Genova è sempre più sporca, l'amministrazione intervenga": la denuncia di una residente di Sampierdarena

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono residente qui da 44 anni e si è passati dal lavaggio dei cassonetti che si faceva in estate giustamente a questo come nella foto.

Qui è così TUTTI, tutti, tutti i giorni così .

La situazione è cronica da decenni e nessuno fa nulla di qualsiasi colore sia l'amministrazione comunale.

La responsabilità, al di là dei singoli cittadini che sporcano o lasciano i rifiuti a terra è solo dell'amministrazione la quale non vuole, ribadisco non vuole e non credo per incapacità, mettere mano per sanare.

Il denaro acquisito con la tari è molto e presumo venga usato in maniera impropria verso altri settori. Dove finisce il denaro della tari???.

In decenni si sarebbero potute trovare soluzioni ma il comune non se ne fa' carico, e la situazione peggiora ovunque sempre di più.

Cammino molto a piedi, in questa città che amo e maltrattata dai suoi amministratori e c'è spazzatura ovunque da Voltri a Nervi, comprese le alture della città, le strade verso i forti dove i rifiuti permangono mesi e non passa nessun operatore tanto sembra non vedersi, tutte le alture delle periferie, dei quartieri.

A Genova non ci sono solo turisti ci sono tanti bravi cittadini che vorrebbero non scappare, vorrebbero rimanere in una città pulita e decorosa.

NON è il cittadino a mancare è l'amministrazione comunale che manca, nel NON aver saputo in decenni predisporre un piano per i rifiuti.

Quando c'è scuola qui sotto passano bambini a piedi e mamme con i passeggini in mezzo alla spazzatura per non passare in mezzo alla strada.

Gli operatori ecologici fanno il possibile ma non riescono perchè sono pochi e il lavoro è tantissimo visto l'accumulo. In questa via passano ogni tanto circa ogni 15 giorni a spazzare la strade la sera o addirittura la notte verso le 23 con l'operatore e il pomeriggio con le macchine spazzatrici. Al mattino quando la via è quasi vuota , senza auto (le persone vanno a lavorare) non passa nessuno . Mi chiedo ...perchè questa organizzazione??. Perchè gli operatori devono manualmente raccogliere l'immondizia a mano?? Perchè??

La situazione è conosciuta da decenni e per logica è una conseguenza di non voler trovare una soluzione.

L'unica è aumentare la tari ma almeno si vorrebbero vedere le migliorie di questi aumenti.

Nulla, tutto permane così anzi aumenta il disagio.

Non so se tutti pagano la tari ma se così non fosse si potrebbe legare la tassa al contratto di energia elettrica così chiunque, perché la luce ce l'hanno tutti, pagherebbe.

Agli amministratori dico di provare a fare due passi in città, se non loro qualche persona in loro vece o da loro incaricata per rendersi conto di quanta sporcizia ci sia in giro.

Le macchine spazzatrici servono ma servono di più operatori perchè Genova è una città in maggioranza di vie strette.

Comunque a mio parere chi è predisposto dovrebbe rivedere da zero l'organizzazione, il personale, i controlli da farsi su chi non ricicla, su chi abbandona rifiuti, sui cassonetti rotti che un anziano non riesce ad aprire con il piede o su quelli che non si aprono.

Istituire controlli attraverso i municipi, la polizia locale, fare multe a chi sporca, non una ogni tanto ma un po' più capillarmente. Sanzionare chi sporca anche solo con le cicche con 20 € sarebbe già una buona entrata per le casse comunali.

L'esempio viene da chi gestisce e amministra.

Se il cittadino trova sempre sporco purtroppo lo farà anche lui ma se trovasse pulito probabilmente starebbe più attento e chiunque potrebbe sanzionarlo, dai cittadini stessi con i rimproveri verbali a chi è predisposto giuridicamente.

Bisogna volerlo però.

Ringrazio e mi scuso di questa mail ma sono proprio amareggiata ma spero comunque che l'amministrazione trovi al più presto una soluzione.

Buongiorno, mi chiamo Daniela Giovanna Calcagno abito in via dei Landi 11/26 16151 quartiere di Sampierdarena.