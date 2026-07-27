Piazza Martinez: criticità sicurezza, ma la situazione appare in miglioramento
di Claudio Baffico
C'è ancora molto da fare, ma qualche segnale inizia a intravedersi. È questo il riassunto delle impressioni raccolte da Telenord con commercianti ed abitanti del quartiere di San Fruttuoso, e in particolare di piazza Martinez, dove nelle scorse settimane si sono registrati episodi di violenza, mentre sabato sera si è svolto un corteo promosso da Genova Insicura che si è concluso senza tensioni. Il dito è ancora puntato sulla gestione dei minori non accompagnati ospitati nelle comunità, anche se la fase acuta del problema sembra superata. Nell'auspicio che l'operato delle forze dell'ordine rendano la zona ancora più tranquilla.
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