Villa Scassi, intervento innovativo per il trattamento del carcinoma al seno

GENOVA - Per la prima volta in Liguria è stato eseguito un intervento di Mastectomia Totale Nipple Sparing Endoscopica per il trattamento del carcinoma mammario mettendo a segno anche un importante traguardo poiché la pratica è tra le prime in Italia e anche all’estero. Questa tecnica mini-invasiva è stata eseguita all’Ospedale Villa Scassi di Genova grazie a uno strumento dedicato che consente di intervenire attraverso una piccola incisione effettuata in sedi poco visibili. Tale metodica offre una performance chirurgica di alto livello con il contestuale miglioramento dei risultati estetici, relativi alla sensibilità cutanea, e quindi psicologici per la paziente.

“L’intervento eseguito all’Ospedale Villa Scassi unisce efficacia oncologica e, allo stesso tempo, particolare attenzione alla qualità della vita della paziente – sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò – e dimostra, ancora una volta, che il nostro Sistema sanitario regionale continua a investire in tecnologie avanzate, il cui utilizzo è reso possibile grazie a professionisti esperti e di alto livello. È motivo di orgoglio sapere che la Liguria si colloca tra le prime realtà a livello nazionale ad adottare questa procedura, in grado di garantire risultati estetici e funzionali, con un impatto positivo anche dal punto di vista psicologico delle pazienti”.

“Sono orgoglioso – dichiara Luigi Carlo Bottaro direttore generale Asl3 – di questo significativo risultato messo a segno dalla nostra équipe, che attesta e conferma l’efficienza e l’efficacia dei percorsi della nostra Breast Unit dedicati alla donna. Percorsi che hanno come obiettivo la cura del tumore al seno ma che non devono e non possono mai prescindere dall’ascolto della persona e dalla presa in carico degli aspetti psicologici. Tutti elementi che rappresentano una parte importante del percorso di cura che non va mai sottovalutata. Non è un caso che anche in questa circostanza i nostri professionisti abbiamo applicato una metodologia innovativa che soddisfa la qualità del risultato in ambito oncologico e che contestualmente contempla e supporta anche gli aspetti emotivi della paziente”.

La procedura, denominata “Mastectomia Endoscopica ”, rappresenta infatti un’evoluzione della chirurgia senologica, combinando il risultato estetico ed efficacia oncologica. La procedura infatti, al contrario di quella robotica, è già riconosciuta CEE per il trattamento della patologia Oncologica, consentendo, anche un recupero post-operatorio più rapido e meno doloroso rispetto alla chirurgia tradizionale.

“A livello mondiale – spiega Stefano Spinaci, Responsabile della Senologia Territoriale Asl3 - la Chirurgia Endoscopica della mammella è ancora poco diffusa, con un numero limitato di centri specializzati, principalmente in Asia, grazie ai suoi numerosi vantaggi e a costi comparabili a quelli della chirurgia convenzionale. In Italia, la presenza di centri che adottano questa metodologia è ancora limitata, rendendo l’intervento eseguito in Liguria un importante passo avanti nella diffusione di tecniche chirurgiche innovative al servizio del cittadino. Dal punto di vista oncologico – conclude Spinaci- la mastectomia endoscopica ha dimostrato risultati promettenti. Molti studi, realizzati in Italia e nel mondo, come quello condotto a Taiwan, con 315 procedure eseguite, hanno confermato l’efficacia e la sicurezza della tecnica”.

L’intervento ha previsto anche per la parte ricostruttiva l’applicazione di una ulteriore procedura innovativa eseguita dal Dott. Giuseppe Perniciaro, Direttore della S.C. Chirurgia Plastico Ricostruttiva e del Centro Grandi Ustionati Asl3 che dichiara: “Abbiamo effettuato la ricostruzione mammaria con una tecnica pre-pettorale che permette il posizionamento dell’impianto protesico al di sopra del muscolo grande pettorale, evitando così inutili danni muscolari e conseguenze a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. L’associazione tecnica endoscopica e ricostruzione pre-pettorale, potrebbe rappresentare indicazione di prima scelta per mammelle di dimensioni piccole e medie. Tali tecniche contestuali all’intervento oncologico, possono garantire elevati standard cosmetici con ridotti disturbi funzionali post operatori”.

L’intervento eseguito presso l’Ospedale Villa Scassi di Genova rappresenta un significativo progresso nella cura del tumore al seno, offrendo alle pazienti una soluzione meno invasiva e più rispettosa della femminilità. “La paziente operata sta bene e ha avuto un recupero velocissimo. L’auspicio – conclude Perniciaro - è che questa tecnica possa essere applicata con sempre maggiore frequenza laddove possibile, migliorando la qualità delle cure disponibili per le donne affette da carcinoma mammario”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.