Villa Esperia, l'importanza della prevenzione in ambito senologico
di Maurizio Michieli
L'importanza della prevenzione in ambito senologico, è il tema della puntata di Liguria Live, in onda su Telenord e telenord.it martedì 18 novembre alle ore 18,05 e mercoledì 19 novembre alle 12,10, realizzata insieme con Villa Esperia Genova, poliambulatorio specialistico e diagnostico convenzionato con SSN, dedicato alle indagini diagnostiche e alla salute, in particolare alla diagnostica per immagini.
Un centro nuovo, situato in corso Sardegna, all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo, con un team medico-sanitario di grande esperienza e tecnologie di ultima generazione, facilmente accessibile, digitalizzato e con brevi tempi di attesa.
Sono intervenute in studio:
Clara Faedda, specialista in radiodiagnostica e senologia
Chiara Gentile, tecnico di radiologia
Virginia Talocchi, tecnico di radiologia
Ecco la video trasmissione.
