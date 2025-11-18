Villa Esperia, l'importanza della prevenzione in ambito senologico

L'importanza della prevenzione in ambito senologico, è il tema della puntata di Liguria Live, in onda su Telenord e telenord.it martedì 18 novembre alle ore 18,05 e mercoledì 19 novembre alle 12,10, realizzata insieme con Villa Esperia Genova, poliambulatorio specialistico e diagnostico convenzionato con SSN, dedicato alle indagini diagnostiche e alla salute, in particolare alla diagnostica per immagini.

Un centro nuovo, situato in corso Sardegna, all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo, con un team medico-sanitario di grande esperienza e tecnologie di ultima generazione, facilmente accessibile, digitalizzato e con brevi tempi di attesa.

Sono intervenute in studio:

Clara Faedda, specialista in radiodiagnostica e senologia

Chiara Gentile, tecnico di radiologia

Virginia Talocchi, tecnico di radiologia

Ecco la video trasmissione.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.