Villa Esperia, il poliambulatorio nel centro di Genova: filosofia e servizi

Villa Esperia Poliambulatorio Specialistico e Diagnostico è un’innovativa struttura convenzionata anche con il Sistema Sanitario Nazionale, dedicata alle indagini diagnostiche e alla salute, in particolare alla diagnostica per immagini. Un centro nuovo, con un team medico-sanitario di grande esperienza e tecnologie di ultima generazione, facilmente accessibile all'interno del mercato di corso Sardegna a Genova, digitalizzato e con brevi tempi di attesa.

A Villa Esperia la centralità del paziente, l’attenzione alla qualità, la professionalità degli operatori e l’investimento tecnologico fanno la vera differenza, garantendo al paziente affidabilità e celerità. È costante l’impegno per ridurre al minimo i tempi di attesa e garantire una refertazione rapida, assicurando orari di apertura prolungati, tutti i giorni.

Ne abbiamo parlato in studio con:

Dottor Giuseppe Croce Bermondi, amministratore delegato Villa Esperia Spa

Prof. Giacomo Garlaschi, direttore sanitario Villa Esperia Genova

Carlo De Benedetti, coordinatore tecnici Villa Esperia Genova

Ecco il video integrale in onda su Telenord.













