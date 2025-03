Vignali e lo Spezia, un legame profondo: il centrocampista pronto a sfidare il Pisa nel calore del Picco

Nato alla Spezia e cresciuto con la maglia bianca addosso, Luca Vignali si appresta a vivere una partita dal significato particolare. Lo Spezia affronta il Pisa in un match cruciale per la stagione, e il centrocampista spezzino potrebbe partire dal primo minuto in una sfida che evoca ricordi e momenti chiave della sua carriera.

Percorso – Vignali ha disputato 52 partite con la Primavera dello Spezia prima di approdare stabilmente in prima squadra, con cui ha già collezionato 181 presenze, numero destinato a salire entro la fine del campionato in corso. Una carriera legata indissolubilmente ai colori bianchi, con cui ha vissuto la storica promozione in Serie A.

Precedente – Il Pisa non è un avversario qualsiasi per Vignali: nell'anno della promozione in massima serie dello Spezia, la squadra toscana allenata da Luca D’Angelo riuscì a imporsi al Picco per 1-2 in un match disputato a porte chiuse a causa della pandemia.

Atmosfera – Questa volta lo scenario sarà completamente diverso. Il Picco sarà gremito e la Curva Ferrovia ha già annunciato il proprio sostegno alla squadra. I tifosi saranno protagonisti sia nel prepartita, con un’accoglienza speciale all’arrivo del pullman dello Spezia, sia durante il match, con una coreografia dedicata ai colori bianchi all’ingresso delle squadre in campo.

Obiettivo – Per lo Spezia, la sfida contro il Pisa rappresenta un crocevia fondamentale della stagione. Vignali, con la sua esperienza e il forte legame con la città, potrebbe avere un ruolo chiave in un match che si preannuncia intenso e combattuto.

