Victor Rasetto, ex segretario Pd Genova, nella segreteria nazionale del Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin

Victor Rasetto, ex segretario provinciale del Pd tra gli anni Zero e i Dieci, rientra in politica nella segreteria nazionale del neonato Partito Liberaldemocratico, che ha appena celebrato il primo congresso nazionale a San Lazzaro di Savena, eleggendo l'Onorevole Luigi Marattin come Segretario nazionale, Andrea Marcucci come Presidente, oltre ai membri della Segreteria nazionale, della Direzione nazionale e dell’Assemblea nazionale.

Tra i nomi di spicco emersi dal Congresso, Victor Rasetto (nella foto con gli occhiali scuri, accanto a Mario Tullo già deputato Pd) assume un ruolo di rilievo nella Segreteria nazionale, con la responsabilità del Tesseramento e della Formazione politica. Rasetto, già Segretario del Partito Democratico di Genova e fondatore del Partito Liberaldemocratico in Liguria, ha commentato con entusiasmo questa nuova tappa: "Finalmente, dopo quasi dieci anni, ritrovo un partito in cui posso sentirmi davvero a casa. Abbiamo creato il Partito Liberaldemocratico per rappresentare quella parte consistente del Paese che oggi si sente priva di una vera rappresentanza politica". Rasetto ha sottolineato la volontà del partito di porsi come alternativa concreta al bipolarismo e al bipopulismo che caratterizzano l’attuale scenario politico italiano, spesso contraddistinto da coalizioni di destra e sinistra che "tanto si somigliano". "Non saranno mai possibili alleanze strutturate tra noi e quei poli", ha affermato, spiegando che l’obiettivo è quello di costruire un’offerta politica unitaria e chiara, di stampo liberaldemocratico, da presentare alle elezioni politiche del 2027 in collaborazione con altre forze del medesimo orientamento, a partire da Azione".

Tra i rappresentanti liguri eletti nei diversi organismi nazionali, figurano Raul Musso nella Direzione nazionale, Manuela Arata nel Comitato scientifico e come Responsabile del Progetto AI, mentre all’Assemblea nazionale sono stati eletti Marco Beltrami, Sandra Carena, Luca Martino, Serafina Funaro e Andrea Lemmi.

Rasetto rientra quindi in politica a fianco di Luigi Marattin, 46 anni e già una lunga carriera politica che lo ha visto partire da assessore comunale Pd a Ferrara, quindi consigliere economico di Matteo Renzi a Palazzo Chigi e deputato, per seguire nel 2019 l'ex 'rottamatore' nell'avventura di Italia Viva, lasciata dopo la decisione del leader di abbandonare le suggestioni terzopoliste per rientrare nel centrosinistra.

