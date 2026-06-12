Vicenza, conclusi i lavori sulla ciclopedonale di strada del Tormeno: riapertura per pedoni e ciclisti

A Vicenza sono stati completati i lavori di riqualificazione della ciclopedonale di strada del Tormeno, che sarà presto riaperta a pedoni e ciclisti.

L’intervento, dal costo complessivo di circa 30.000 euro, ha interessato un tratto lungo circa 800 metri della pista. Le opere hanno previsto la rimozione della vecchia pavimentazione, ormai usurata e responsabile di forti vibrazioni durante il transito delle biciclette, e la successiva posa di un nuovo tappeto di usura più regolare e sicuro.

Negli ultimi giorni è stata inoltre ripristinata la segnaletica orizzontale, completando così l’intervento di manutenzione e messa in sicurezza del percorso.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha sottolineato come si tratti della conclusione di un cantiere atteso da tempo, evidenziando il completo rifacimento della pista ciclabile, rimasta per anni in condizioni di forte degrado.

Anche l’assessore ai Lavori pubblici e alla mobilità, Cristiano Spiller, ha evidenziato l’importanza dell’opera, spiegando che la ciclabile, in precedenza inutilizzabile a causa del dissesto del manto, è stata ora ripristinata e potrà essere percorsa in sicurezza e con maggiore comfort da cittadini e ciclisti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.