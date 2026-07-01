Firmato il Contratto di Programma Enac–Gesap: nuovi investimenti e sviluppo per l’aeroporto di Palermo

È stato sottoscritto oggi, 1° luglio 2026, presso il Palazzo dell’Aviazione Civile, il Contratto di Programma tra Enac e Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino”, valido per il periodo regolatorio 2024-2027.

L’accordo è stato firmato dal Direttore Generale di Enac Alexander D’Orsogna e dall’Amministratore Delegato di Gesap Gianfranco Battisti, alla presenza del Direttore Generale della società Carmelo Scelta. Si tratta del terzo contratto siglato nel 2026 dopo quelli relativi agli scali di Catania e Cagliari, e del tredicesimo dall’adozione dello schema-tipo approvato da Enac nel 2022 e successivamente aggiornato nel 2023.

La firma è arrivata al termine dell’iter tecnico-amministrativo, concluso con esito positivo da parte di Enac sulla documentazione presentata dal gestore aeroportuale. Il processo ha incluso anche la definizione dei nuovi diritti aeroportuali da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e l’approvazione finale del Consiglio di Amministrazione di Enac, avvenuta il 22 giugno 2026.

Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale Enac ha evidenziato il ruolo strategico dei contratti di programma, considerati uno strumento fondamentale per monitorare e guidare lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali fin dalla fase progettuale. L’obiettivo è quello di rafforzare la competitività degli scali italiani, puntando su innovazione, sostenibilità, intermodalità e miglioramento della qualità dei servizi.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente di Enac Pierluigi Di Palma, che ha sottolineato come l’accordo rappresenti un passo importante per garantire elevati standard di sicurezza e per favorire l’adeguamento agli standard europei, oltre che per promuovere interventi di efficientamento energetico negli aeroporti nazionali.

Il piano di sviluppo presentato da Gesap prevede investimenti superiori a 68 milioni di euro nel quadriennio 2024-2027. Le risorse saranno destinate principalmente al potenziamento e all’ammodernamento del terminal passeggeri e delle infrastrutture di volo.

Tra gli interventi più rilevanti figurano il completamento del progetto di adeguamento sismico, la ristrutturazione dell’aerostazione con la realizzazione di nuovi gate e l’ampliamento dell’area terminal, con l’obiettivo di aumentare la capacità operativa dello scalo.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza operativa, alla manutenzione straordinaria delle piste e al miglioramento dei sistemi impiantistici, considerati elementi fondamentali per l’efficienza complessiva dell’aeroporto.

Il contratto segna quindi un passaggio strategico per lo sviluppo dello scalo palermitano, rafforzandone il ruolo nel sistema aeroportuale italiano e sostenendone la crescita nei prossimi anni.

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