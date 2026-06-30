Fiumicino e Ciampino, firmato un protocollo contro i passeggeri indisciplinati e le aggressioni al personale

Rafforzare la sicurezza negli aeroporti e tutelare chi vi lavora. Con questo obiettivo è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa dedicato al contrasto dei comportamenti aggressivi e molesti dei cosiddetti unruly passengers negli scali romani di Fiumicino e Ciampino.

L'accordo è stato firmato da Aeroporti di Roma (ADR), ENAC, Polizia di Frontiera e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore, con l'obiettivo di prevenire episodi di violenza o intimidazione nei confronti del personale aeroportuale e migliorare la gestione delle situazioni di criticità.

Il protocollo recepisce a livello locale l'intesa nazionale siglata nell'ottobre scorso da ENAC, Ministero dell'Interno e principali associazioni del trasporto aereo, adattandone le misure alle esigenze operative dei due aeroporti della Capitale.

Tra le iniziative previste figurano attività di formazione e sensibilizzazione rivolte ai lavoratori, finalizzate a riconoscere tempestivamente situazioni potenzialmente problematiche e a intervenire in modo efficace. Parallelamente verranno avviate campagne informative rivolte ai passeggeri attraverso totem, contenuti digitali e messaggi dedicati, per promuovere il rispetto del personale aeroportuale durante tutte le fasi del viaggio.

Sul fronte operativo saranno attivate linee telefoniche dedicate per consentire agli operatori di segnalare rapidamente eventuali situazioni di pericolo alle Sale Operative di ADR Security, che potranno richiedere l'intervento immediato della Polizia di Frontiera e, se necessario, dei servizi sanitari. Le procedure saranno inserite nei Regolamenti di Scalo di Fiumicino e Ciampino.

ADR prevede inoltre di rafforzare gli strumenti di tutela del proprio personale attraverso la valutazione dell'impiego di body cam, l'ampliamento dei sistemi di videosorveglianza nelle aree più sensibili, specifici percorsi formativi per la gestione dei conflitti e servizi di assistenza psicologica e legale destinati ai dipendenti vittime di aggressioni.

Per monitorare l'efficacia delle misure adottate sarà infine istituito un Comitato di monitoraggio composto da 14 componenti, incaricato di analizzare gli episodi registrati, individuarne le cause e proporre eventuali ulteriori interventi per migliorare la sicurezza negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

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