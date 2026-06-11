Grottaglie punta a diventare l’hub cargo del Sud: dalla Puglia nuove rotte aeree per l’export agroalimentare

La Regione Puglia accelera sul fronte dell’internazionalizzazione delle imprese e del sostegno all’export agroalimentare con un nuovo progetto dedicato al trasporto aereo delle merci. L’iniziativa, presentata il 10 giugno 2026 dagli assessori regionali Raffaele Piemontese e Francesco Paolicelli insieme al presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, prevede l’avvio di un collegamento cargo sperimentale dall’aeroporto di Taranto-Grottaglie, destinato a rafforzare la logistica del comparto agroalimentare e ad ampliare l’accesso ai mercati internazionali.

La Regione sosterrà il progetto con un investimento complessivo superiore a 1,3 milioni di euro distribuito nell’arco di tre anni. Si tratta di un contributo temporaneo e progressivamente ridotto nel tempo, pensato per accompagnare la fase di avvio dell’iniziativa e destinato a terminare completamente entro il 2029. L’intervento è inserito in un disegno di legge regionale finalizzato a incentivare l’attivazione di nuove rotte cargo nazionali e internazionali.

Per realizzare il progetto, Aeroporti di Puglia ha avviato una collaborazione con Poste Air Cargo, società del Gruppo Poste Italiane specializzata nel trasporto merci aereo. Lo scalo di Grottaglie dispone già di un polo logistico dedicato alle attività cargo, sviluppato insieme a Gesfa, e individuato dal Piano Nazionale degli Aeroporti come infrastruttura strategica per il Mezzogiorno.

La fase iniziale prevede un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, con l’obiettivo di aumentare progressivamente la frequenza dei voli. La scelta della città turca non è casuale: grazie alla collaborazione con Turkish Airlines Cargo, le aziende pugliesi potranno sfruttare una rete che raggiunge centinaia di destinazioni in tutto il mondo, facilitando l’accesso ai mercati di Medio Oriente, Asia, Nord America, Africa e Nord Europa.

L’obiettivo è creare un sistema logistico integrato capace di collegare aeroporto, porto, ferrovia e rete stradale, valorizzando la posizione strategica di Taranto come snodo per i traffici internazionali. Il progetto punta inoltre a rendere la Puglia un punto di riferimento per l’intero Mezzogiorno, coinvolgendo anche imprese di regioni limitrofe come Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Abruzzo.

L’iniziativa nasce soprattutto per rispondere alle esigenze del settore agroalimentare, che oggi deve spesso affidarsi agli aeroporti del Nord Italia o dell’Europa centrale per esportare prodotti freschi e altamente deperibili. Una situazione che comporta costi aggiuntivi e tempi più lunghi, riducendo la competitività delle imprese meridionali.

La Puglia rappresenta uno dei principali poli agroalimentari europei, con oltre 21 mila aziende ortofrutticole, circa 51 mila lavoratori e un export che supera il miliardo di euro. Produzioni come uva da tavola, ciliegie, ortaggi freschi, prodotti biologici e alimenti di quarta gamma necessitano infatti di trasporti rapidi per preservare qualità e freschezza fino alla destinazione finale.

Grazie al nuovo servizio cargo, le aziende potranno accedere a collegamenti aerei specializzati, riducendo i tempi di consegna e raggiungendo nuovi mercati ad alto valore aggiunto. I benefici non riguarderanno soltanto l’agroalimentare, ma anche comparti come aerospazio, farmaceutica, elettronica, automotive e biomedicale.

L’aeroporto di Grottaglie dispone di caratteristiche particolarmente favorevoli allo sviluppo delle attività merci: ampi spazi operativi, assenza di congestione, infrastrutture già predisposte e margini di crescita per ulteriori investimenti logistici. Il progetto prevede inoltre il potenziamento della catena del freddo attraverso magazzini refrigerati, sistemi avanzati di tracciabilità e piattaforme dedicate al consolidamento delle merci.

Secondo l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, l’iniziativa rappresenta una scelta strategica per il futuro dell’agroalimentare pugliese e della logistica del Sud Italia. L’obiettivo è offrire alle imprese strumenti più efficienti per raggiungere mercati in forte espansione, come quelli del Medio Oriente e degli Emirati Arabi Uniti, rafforzando la competitività delle produzioni locali e creando nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale.

Anche l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese ha evidenziato il valore del progetto, sottolineando come il cargo aereo possa ridurre significativamente la distanza tra i produttori pugliesi e i principali mercati internazionali. Per i prodotti freschi, ha spiegato, ogni ora risparmiata nella logistica si traduce in maggiore valore economico e migliori prospettive commerciali.

Dal canto suo, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile ha confermato che la piattaforma cargo è pronta all’avvio delle attività. Sono già state ottenute le autorizzazioni necessarie dal punto di vista sanitario e doganale, mentre nelle prossime settimane saranno completate le procedure operative per la gestione delle prenotazioni.

La sperimentazione si svilupperà nel triennio 2026-2028, periodo ritenuto necessario per consolidare i flussi di traffico e garantire la sostenibilità economica del servizio. Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e il partner operativo condivideranno il percorso di crescita della nuova infrastruttura, con l’obiettivo di trasformare Grottaglie in uno dei principali hub logistici del Centro-Sud Italia.

La sfida è ambiziosa: costruire una rete di collegamenti stabile e competitiva capace di connettere il Mezzogiorno ai grandi mercati globali, favorendo lo sviluppo delle imprese e valorizzando le eccellenze produttive del territorio.

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