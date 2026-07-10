Airbus: entro il 2045 il traffico aereo raddoppierà, spinta da crescita economica e nuove rotte

Il trasporto aereo mondiale è destinato a vivere una nuova fase di espansione nei prossimi vent'anni. È quanto emerge dalle Global Market Forecast (GMF) 2026-2045 di Airbus, secondo cui la crescita dell'economia mondiale, l'aumento della popolazione urbana e l'espansione della classe media continueranno ad alimentare la domanda di voli passeggeri e merci.

Secondo il costruttore europeo, l'urbanizzazione non interesserà soltanto le grandi metropoli, ma coinvolgerà sempre più centri urbani di piccole e medie dimensioni. Questo fenomeno, unito all'aumento della mobilità internazionale e delle comunità di emigrati, favorirà la nascita di nuovi collegamenti aerei, resi sostenibili dall'impiego di aeromobili sempre più efficienti e da una domanda in costante crescita.

L'aviazione continuerà a svolgere un ruolo strategico non solo per il trasporto di merci ad alto valore aggiunto e con tempi di consegna rapidi, ma anche come elemento fondamentale per favorire gli spostamenti delle persone, sostenere il turismo e rafforzare i legami economici e sociali tra le diverse aree del mondo.

Le previsioni evidenziano un'espansione della connettività oltre i tradizionali grandi hub, con un numero crescente di rotte dirette tra città di dimensioni medio-piccole. Velivoli come l'A220 consentono già oggi di operare collegamenti come Riga-Tenerife o Melbourne-Alice Springs in modo efficiente, mentre l'incremento dell'autonomia dei nuovi modelli permette di inaugurare tratte dirette precedentemente poco praticabili. Tra gli esempi figurano Lisbona-Recife con l'A321neo, Dublino-Nashville con l'A321XLR, Algeri-Kuala Lumpur con l'A330neo e Taipei-Phoenix operata con l'A350.

La fiducia del mercato trova conferma anche nell'attuale portafoglio ordini di Airbus, che supera i 9.000 aeromobili. La domanda sostiene la produzione dell'intera gamma, dall'A220 all'A350, con una forte richiesta per la famiglia A320. Oltre il 70% degli ordini ancora da consegnare riguarda infatti le versioni A321neo e A321XLR, considerate particolarmente adatte ad aprire nuove rotte tra città con traffico medio. Per le destinazioni a maggiore capacità restano invece protagonisti l'A330neo e l'A350, quest'ultimo sempre più apprezzato anche nel settore cargo grazie alla versione Freighter.

Le prospettive di crescita sono alimentate anche dall'espansione della classe media mondiale. Airbus stima che entro il 2045 il numero di persone con una maggiore propensione a viaggiare in aereo aumenterà di circa 1,4 miliardi, pari a un incremento del 34%.

Nel lungo periodo il traffico aereo continuerà a mostrare una notevole resilienza. Pur in presenza di fattori come tensioni geopolitiche, conflitti regionali o oscillazioni del prezzo del carburante, il settore dovrebbe mantenere un trend positivo. Le previsioni indicano una crescita media annua del traffico passeggeri del 3,9%, sostenuta da un aumento del PIL globale del 2,6%, dall'incremento della popolazione urbana di circa 1,3 miliardi di persone e dalla continua espansione della classe media.

Se queste stime saranno confermate, entro il 2045 il numero di passeggeri trasportati ogni anno supererà i 10 miliardi, più del doppio rispetto ai livelli attuali.

Un ruolo sempre più centrale sarà ricoperto dall'area Asia-Pacifico, destinata a diventare il principale motore della domanda mondiale. La crescita economica di Paesi come India, Vietnam, Indonesia e Malesia contribuirà infatti a modificare gli equilibri del traffico aereo internazionale. Parallelamente continuerà ad aumentare il fenomeno dei viaggi VFR (Visiting Friends and Relatives), legati alle visite a familiari e amici, favorito dall'espansione delle comunità di emigrati e dalla crescente mobilità globale.

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