Italia-Turchia, nuova spinta alla connettività aerea: missione MIT a Istanbul tra sviluppo dei collegamenti e tutela degli hub italiani

Rafforzare i collegamenti aerei tra Italia e Turchia, garantendo al tempo stesso la centralità strategica dell’aeroporto di Roma Fiumicino e la competitività dei vettori nazionali. È questo uno degli obiettivi principali della missione istituzionale del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, che si è svolta a Istanbul con il coinvolgimento di ENAC e una serie di incontri con le autorità turche e i vertici di Turkish Airlines.

Il confronto ha aperto un dialogo orientato allo sviluppo di nuove opportunità di connettività tra i due Paesi, con l’obiettivo di favorire la crescita dei flussi turistici, commerciali e imprenditoriali. Allo stesso tempo, è stata ribadita la necessità di preservare il ruolo di Roma Fiumicino come principale hub intercontinentale italiano e porta d’ingresso privilegiata verso l’Europa.

Secondo quanto emerso dagli incontri, l’aumento dei collegamenti deve rappresentare un’opportunità equilibrata per entrambi i sistemi aeroportuali, evitando squilibri competitivi e valorizzando la complementarità delle rispettive reti di trasporto.

La missione ha confermato l’impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel rafforzare le relazioni con la Turchia, considerata un partner strategico nell’area euro-mediterranea. Nel corso del V Maritime Summit e dei tavoli bilaterali, Rixi ha illustrato le linee strategiche italiane in materia di trasporti e logistica, evidenziando un piano di investimenti superiore ai 200 miliardi di euro volto a consolidare il ruolo dell’Italia come piattaforma logistica tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Ampio spazio è stato dedicato anche allo sviluppo dei corridoi logistici e alla cooperazione marittima, con particolare attenzione alle opportunità per le imprese italiane nei grandi progetti infrastrutturali turchi. L’obiettivo è rafforzare i traffici verso i porti nazionali e consolidare la presenza del sistema industriale italiano in un mercato considerato strategico per gli equilibri commerciali tra Europa e Asia.

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